Etwas deutlicher als die großen europäischen Indices musste gestern der heimische Markt nachgeben, für den ATX endete der Handel mit einem Rückgang von 1,7%. Mangels signifikanter makroökonomischer Neuigkeiten standen in Wien die Ergebnisse einzelner Unternehmen im Mittelpunkt, die Vienna Insurance Group hat in den ersten neun Monaten eine kräftige Gewinnsteigerung erzielt. Der Nettogewinn legte zum Vorjahreszeitraum in den ersten drei Quartalen um 53,6 Prozent auf 281,5 Millionen Euro zu, die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal wurden weitgehend als im Rahmen der Erwartungen eingestuft, die Aktie musste gestern dennoch ein Minus von 2,1% hinnehmen. Auch für Uniqa ging es um 1,3% nach unten, trotz hoher Unwetterschäden bis Sommer und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...