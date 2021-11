FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten gestartet. Händler nannten die überwiegend gute Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten als Belastung für sichere Anlagen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 171,08 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,26 Prozent.

Belastet wurden Bundeswertpapiere auch durch neue Preisdaten aus Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt bekanntgab, erhöhten sich die Erzeugerpreise im Oktober mit 18,4 Prozent so stark wie seit 70 Jahren nicht mehr. "Das lag noch einmal erheblich über den schlimmsten Befürchtungen", kommentierte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. "Inflation dürfte damit auch 2022 ein beherrschendes Thema bleiben."

Passend dazu äußern sich vor dem Wochenende einige hochrangige Notenbankvertreter. Unter anderem will sich die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, anlässlich des Frankfurter Bankenkongresses zu Wort melden./bgf/mis