Über ein Jahrzehnt nach dem Kollaps der Münchner Skandalbank HRE hat der Bund die als Nachfolger gegründete Deutsche Pfandbriefbank (pbb) nun gänzlich in die Unabhängigkeit entlassen. Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) hat in den vergangenen drei Monaten für 48 Millionen Euro seine letzten Anteile von 3,5 Prozent der pbb-Aktien verkauft. Das teilte die Finanzagentur des Bundes am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...