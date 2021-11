Auch wenn durch ein weiteres Allzeithoch der Aufwärtstrend im Deutschen Aktienindex folgerichtig intakt ist, die Luft wird auf dem erreichten Niveau immer dünner. Noch stützen unter anderem der schwache Euro und eine stabile Wall Street die Kurse in Frankfurt und noch zeigen sich die Anleger auch vom Pandemie-Geschehen und den Diskussionen und Maßnahmen zu deren Eindämmung unbeeindruckt. Aber sollten sich vor allem in den New York die Warnsignale für eine Korrektur am Aktienmarkt verdichten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...