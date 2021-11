Frankfurt am Main (ots) -Die Supply-Chain-Finance-Plattform Traxpay (Traxpay GmbH) und ADVA (ADVA Optical Networking SE), ein multinationaler Anbieter von Telekommunikationsausrüstung, haben ihre Zusammenarbeit mit neuen Instrumenten zur nachhaltigen Lieferkettenfinanzierung erweitert. ADVA hat die Traxpay-Plattform zuvor schon im Bereich des Receivables Financing genutzt und das bestehende Supply-Chain-Finance-Programm durch Dynamic Discounting ergänzt.Durch das Frühzahlprogramm Dynamic Discounting bietet das im SDAX-notierte Unternehmen seinen Lieferanten die Möglichkeit, gegen die Einräumung eines Discounts vorzeitig bezahlt zu werden. Die Lieferanten können dadurch bei Bedarf kurzfristig Liquidität generieren, ADVA erhält im Gegenzug einen Abschlag und steigert dadurch die eigene Profitabilität. Zudem wird ADVA im Rahmen des Programmes Lieferanten, welche die von ADVA definierten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, einen attraktiveren Zinssatz anbieten und damit finanziell incentivieren ("Sustainable Supply Chain Finance")."Mit Traxpay können wir auf einer einzigen Plattform auf das ganze Spektrum an SCF-Instrumenten für sowohl Receivables Financing als auch Payables Financing zurückgreifen - bei maximaler Flexibilität und minimalen Implementierungskosten", erläutert Steven Williams, Director Treasury & Investors Relations bei ADVA. "Die Unterstützung durch Traxpay geht aber weit über die Bereitstellung der Plattform hinaus. Traxpay nimmt uns beim Onboarding viel Arbeit ab und weiß genau, wie man Lieferanten auswählt und richtig anspricht. Besonders wichtig war es uns dabei, dass wir eine innovative Lösung entwickeln, um unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten noch weiter zu steigern."Bislang ist der Prozess, in dem Kunden und Lieferanten Zahlungsziele, Skonto und Abweichungen von den Vereinbarungen besprechen, kompliziert und nicht standardisierbar. Durch die Traxpay-Plattform wird der Prozess vollständig digitalisiert und damit für beide Seiten effizient und transparent. "Das Programm ist eine klassische Win-Win-Situation, denn zu allererst profitieren die Lieferanten von der Traxpay-Plattform. Für sie ist die Nutzung kostenlos und sie erhalten zudem eine wertvolle Leistung: Die Lieferanten sehen sofort den Abschlag für die vorzeitige Bezahlung ihrer Rechnungen - und sie können sich auf die Angabe zu 100 Prozent verlassen, weil hinter dem Angebot kein Marktplatz, sondern ein Versprechen ihres Kunden steckt", erklärt Sven Weissmann, CSO von Traxpay.Über ADVA:Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.adva.comÜber Traxpay:Traxpay ist eine dynamisch wachsende Online-Plattform für Lieferantenfinanzierung, die mit einem Multibanken-Ansatz aus Europa heraus global agiert und schon heute Lieferanten in über 30 Ländern bedient. Mit der Mission, die "Platform of Choice" für Käufer, Lieferanten und Banken zu werden, ermöglicht Traxpay Unternehmen ein einfaches, sicheres und nachhaltiges Working Capital Management mit allen gängigen Instrumenten der Lieferkettenfinanzierung.Etablierte Finanzinstitute wie die Deutsche Bank, Nord/LB, LBBW oder die KfW IPEX-Bank vertrauen der Finanzierungslösung von Traxpay und pflegen strategische Partnerschaften mit dem Unternehmen. Durch ein neues Sustainable-Supply-Chain-Finance-Programm können Plattformnutzer die Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten finanziell incentivieren.Pressekontakt:Pressekontakt Traxpay:Birgit HassHead of Marketing & Communications+49 (0) 69 597 72 15 34birgit.hass@traxpay.comPressekontakt ADVA:Gareth Spence+44 1904 699 358public-relations@adva.comInvestorenkontakt:Stephan Rettenberger+49 89 890 665 854investor-relations@adva.comOriginal-Content von: Traxpay GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159827/5077156