DJ Experiment zeigt: Gemeinden unterstützen Unternehmer nach Corona viel zu wenig - Werbetherapeut im Kampf mit Desinteresse unwilliger Gemeindevertreter, die jeden Aufwand scheuen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts008/19.11.2021/09:05) - Wer glaubt, der weiß nichts. Genauso "glaubte" auch Coach, Autor und Werbetherapeut Alois Gmeiner an den Initiativ-Willen von Gemeindevertretern in harten Zeiten wie diesen, um Unternehmer im eigenen Gemeindegebiet mit Know-how zu unterstützen. Gmeiner wollte gemeinsam mit einem Spezialisten für Corona-Förderungen und Unternehmensorganisation in kleineren Gemeinden rund um Wien kostenlose Vorträge für lokale Unternehmer durchführen, um diese im kommenden zweiten Corona-Winter zu helfen. Das Desinteresse der Gemeinde schockierte die beiden Unternehmer und macht sie ärgerlich.

"Kein Interesse, nein danke, das brauch' ma nicht", so die Reaktionen der Gemeindevertreter, mit denen sogar persönlich telefoniert wurde. Werbetherapeut Alois Gmeiner lässt sich dennoch nicht entmutigen und spricht eine Einladung an Gemeinden, Verbände, Vereine oder Organisationen aus, die sich für so einen kostenlosen Ideen-Vortrag für Unternehmer, Selbständige und Freiberufler in ihrer Gemeinde interessieren. Anfragen für Termine jederzeit unter: info@werbetherapeut.com.

"Da müsst' ma ja einen Raum organiseren - dafür hamma keine Zeit"

Man "glaubte", einige Gemeinden davon überzeugen zu können, zumindest einen Raum zur Verfügung zu stellen und ihre lokalen Selbständigen über das Event zu informieren. Jetzt "weiß" man es besser. "Nix, keine Reaktion. Kein Interesse. Kein Alternativ-Vorschlag. Keine Motivation. Echt schockierend, wenn man bedenkt, dass Gemeinden ja von erfolgreichen Unternehmen leben, aber keinen Finger rühren, wenn jemand initiativ wird und einen kleinen Vortrag organisieren möchte, um Unternehmen über Fördermöglichkeiten und modernes Marketing zu informieren."

Nach Briefen an die Gemeinde folgten sogar persönliche Telefonate, um das Anliegen persönlich vorzubringen. Aber auch hier - kein Interesse: "Nein, brauch' ma nicht. Da müsst' ma ja einen Raum organiseren - dafür hamma keine Zeit", so eine Aussage, die Werbetherapeut Alois Gmeiner besonders in Erinnerung geblieben ist.

Gratis-Vorträge für Unternehmer - Anfragen jederzeit willkommen

"Wir stehen weiter zur Verfügung und lassen uns nicht unterkriegen. Vielleicht sollten sich ja die Unternehmer selbst bei ihren Gemeindevertretern oder dem Bürgermeister melden, um so einen kostenlosen Vortrag mit 100 Tipps für Unternehmer in ihrer Gemeinde möglich zu machen. Anfragen für Termine mit dem vielfachen Sachbuchautor, Speaker und Coach jederzeit unter: info@werbetherapeut.com.

Weitere Infos: https://www.werbetherapeut.com

(Ende)

Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211119008 ]

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2021 03:06 ET (08:06 GMT)