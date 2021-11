Der Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, NYSE: PEP) gibt eine vierteljährliche Dividende von 1,075 US-Dollar bekannt, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 7. Januar 2022 (Record day: 3. Dezember 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,30 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 163,42 US-Dollar (Stand: 18. November 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,63 ...

