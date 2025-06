Mit dem Verkauf ihrer Beteiligung an AgReliant Genetics an GDM aus Argentinien zieht sich KWS Saat vollständig aus dem operativen Maisgeschäft in Nord- und Südamerika zurück. Neben den Unternehmensanteilen gibt KWS auch Rechte an Züchtungsmaterial für Nordamerika ab. Die Transaktion soll im dritten Quartal 2025 abgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...