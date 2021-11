Die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) war nach Ankündigung und während der laufenden Kapitalerhöhung in ungewohnter Rolle: rote Kursvorzeichen. Aber letztendlich: Kriegskasse um rund 100 Mio EUR erhöht, parallel Uplisting in den Prime Standard mit Erschliessung ganz neuer Anlegerkreise, Erhöhung der Mittelfristprognose auf 5 Mrd Umsatzziel in 2023 und einen Tag vor den guten Quartalszahlen die ELFTE Akquisition im laufenden Geschäftsjahr: 25 Mio Umsatz/500 Mitarbeiter. Dann vor 2 Tagen Nummer 12 mit 65 Mio Umsatz und über 700 Mitarbeitern. Und heute die 13: Erwerb von Frigoscandia ...

