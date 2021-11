Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 9.15 Uhr um 0,30 Prozent auf 3.840,53 Zähler. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,25 Prozent auf 1.930,48 Einheiten. Auch die europäischen Börsen starteten freundlich in die Sitzung.Nach den starken Vortagesverlusten zeigten sich Verbund (plus 0,97 Prozent) und OMV (plus 0,50 Prozent) ...

