Bonn/Ingolstadt/München/Schwalbach am Taunus (ots) -Auch 2022 bieten die internationale Unternehmensberatung Bain & Company und ihre Kooperationspartner das exklusive Gap-Year-Programm "The Power of 4" an. Es ermöglicht herausragenden Studierenden mit Bachelorabschluss, erste Berufserfahrung bei Branchenführern aus der Wirtschaft zu sammeln. Neben Bain sind Audi, Deutsche Telekom, FC Bayern München sowie Procter & Gamble (P&G) an dem Programm beteiligt. Die Studierenden absolvieren bei vier der fünf Unternehmen Praktika und profitieren dabei von individuellen Mentoring-Möglichkeiten sowie gemeinsamen Veranstaltungen. Darüber hinaus bietet sich ihnen die Gelegenheit zum Netzwerken."Das Gap-Year-Programm ist ein großer Erfolg", erklärt Bain-Partner Nikolaus Zacher, verantwortlich für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. "Jedes Jahr erhält eine Gruppe ausgewählter und exzellenter Talente Einblicke in den Arbeitsalltag und die Unternehmenskultur international führender Firmen. Zugleich haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, die gelernte Theorie in die Praxis umzusetzen." Erste Gap-Year-Absolventinnen und -Absolventen sind inzwischen bei den Kooperationspartnern fest eingestiegen.Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble feierte letztes Jahr Premiere als Gap-Year-Partner. "Wir freuen uns sehr darüber, erneut Teil des Programms zu sein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind eine große Bereicherung für unsere Teams", betont Jochen Brenner, Senior Director Human Resources von P&G DACH. "Während ihres Praktikums können sie an aktuellen Themen mitarbeiten, wertvolle Berufserfahrung sammeln und sich sowohl fachlich als auch persönlich weiterentwickeln."Bewerbung noch bis zum 5. Dezember 2021 möglichUniversitätsstudierende aller Fachrichtungen, die bis Mitte 2022 ihren Bachelor abgeschlossen haben und im Folgejahr ein Masterstudium beginnen, können sich noch bis zum 5. Dezember 2021 für "The Power of 4" bewerben. Neben exzellenten Studienleistungen werden erste praktische Erfahrungen sowie hohe analytische Fähigkeiten vorausgesetzt. Die Auswahltage finden im März 2022 statt.Die neueste Auflage des Gap-Year-Programms startet im September 2022 mit einer Auftaktveranstaltung. Danach beginnt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das erste Praktikum bei einem der Partnerunternehmen. Die Praktika dauern jeweils zehn Wochen. Zwischen den Einsätzen gibt es Pausen, die die Studierenden frei gestalten können.Weitere Informationen zu "The Power of 4", den Kooperationspartnern und zum Bewerbungsprozess sind zu finden unter: www.joinbain.de/gapyearprogramm/AUDI AGDer Audi-Konzern mit seinen Marken Audi, Ducati und Lamborghini ist einer der erfolgreichsten Hersteller von Automobilen und Motorrädern im Premiumsegment. Er ist weltweit in mehr als 100 Märkten präsent und produziert an 20 Standorten in zwölf Ländern. 2020 hat der Audi-Konzern rund 1,693 Millionen Automobile der Marke Audi sowie 7.430 Sportwagen der Marke Lamborghini und 48.042 Motorräder der Marke Ducati an Kund_innen ausgeliefert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Premiumhersteller bei einem Umsatz von EUR50,0 Mrd. ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen von EUR2,7 Mrd. Zurzeit arbeiten weltweit rund 87.000 Menschen für das Unternehmen, davon 60.000 in Deutschland. Mit neuen Modellen, innovativen Mobilitätsangeboten und attraktiven Services wird Audi zum Anbieter nachhaltiger, individueller Premiummobilität. Mehr unter: www.audi.com.Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Führungskräfte in Entscheidungspositionen weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 63 Büros in 38 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kundenunternehmen. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partnerschaften aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen dafür, dass wir für unsere Kundschaft bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Von EcoVadis, der führenden Plattform für ökologische, soziale und ethische Leistungsbewertungen für globale Lieferketten, sind wir mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden. Damit gehören wir zu den besten 2 Prozent der untersuchten Unternehmen. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kundenunternehmen und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben. Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain-company.ch. Folgen Sie uns auf: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/), Xing (https://www.xing.com/companies/bain%26company), Facebook (https://www.facebook.com/bainandcompanyDE/), Instagram (https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bainkarriere/).Deutsche TelekomDie Deutsche Telekom gehört mit rund 241,8 Millionen Mobilfunkkunden, 27,4 Millionen Festnetz- und 21,7 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit. Wir bieten Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 haben wir mit weltweit rund 224.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 101,0 Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit wir auch weiterhin erfolgreich sein können, entwickeln wir uns schon heute von der klassischen Telefongesellschaft hin zu einer Servicegesellschaft ganz neuen Typs. Das Kerngeschäft, also der Be- und Vertrieb von Netzen und Anschlüssen, bleibt dabei die Basis. Aber zugleich engagieren wir uns offensiv in Geschäftsfeldern, in denen sich für uns neue Wachstumschancen eröffnen. Weitere Informationen unter: www.telekom.com.FC Bayern München AGDer FC Bayern München ist einer der erfolgreichsten Fußballclubs der Welt und verkörpert auch abseits des Fußballplatzes Stabilität, Nachhaltigkeit, Erfolg und Qualität. Dabei wahrt der Verein stets die Balance zwischen wirtschaftlichem und sportlichem Erfolg. Mit Stolz blickt der FC Bayern auf eine lange und erfolgreiche Geschichte seit seiner Gründung im Jahr 1900 - gekrönt durch die Triple-Siege 2013 und 2020. Mit derzeit etwa 290.000 Mitgliedern ist der FCB der größte Sportverein der Welt und unterhält neben dem Standort München Auslandsbüros in New York und Shanghai. Neben den Lizenzspielermannschaften von Männern und Frauen betreibt die FC Bayern AG mit dem FC Bayern Campus ein Nachwuchsleistungszentrum mit mehreren Jugendteams. Der Club steht für den respektvollen Umgang miteinander sowie Toleranz, Integration und Fairplay. Jeder Einzelne unserer Mitarbeiter trägt zur Erfolgsgeschichte unserer Mannschaft und des Unternehmens bei. Wir würden uns freuen, diese Geschichte mit Ihnen fortzuführen. Weitere Informationen unter: www.fcbayern.com . Folgen Sie uns: Facebook (https://de-de.facebook.com/FCBayern/) , Twitter (https://twitter.com/FCBayern) , Instagram (https://www.instagram.com/fcbayern) .Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. 