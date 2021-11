Saturn und Mediamarkt kommen vor dem Black Friday nicht zur Ruhe. Auf Mehrvember und Apple-Week folgt jetzt die Black Week. Wir haben die umfangreiche Liste an Angeboten für euch unter die Lupe genommen. In diesem Jahr starten einige der größten Händler bereits am Freitag vor dem eigentlichen Termin des Black Friday mit ihren Angeboten. Bei Mediamarkt und Saturn beginnt beispielsweise die Black Week. Eins der Angebot-Highlights: Beim Kauf eines Samsung Galaxy S21 gibt es momentan eine Samsung Watch 4 BT 40 MM gratis dazu*. Hier gibt es die weiteren Deals in der Übersicht: Smart-TVs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...