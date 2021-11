Wien (ots) -Erste Group mit neuem Weihnachtsfilm für eine nachhaltige ZukunftDer aktuelle Weihnachtsfilm der Erste Group ist da. Bereits zum vierten Mal in Folge werden in einer weltweiten Digitalkampagne die Emotionen zur Weihnachtszeit geweckt. Dieses Jahr liegt der Fokus auf der Zukunft unserer Welt und ihrer kleinsten Bewohner.Mit über 200 Millionen Views zählt die Erste Group weltweit zu den erfolgreichsten Brands, die Weihnachtsfilme produzieren. Kreativ zeichnet wieder Jung von Matt DONAU verantwortlich.Die neue Geschichte unter dem Titel believeintomorrow ist ab sofort auf der Webseite von Erste Group sowie auf Facebook, YouTube und Twitter verfügbar.Im Zeichen der ZukunftDer Film greift den Klimawandel auf und zeigt anhand bekannter Situationen eines Familienalltags, wie ein kleiner Beitrag Großes für eine besser Zukunft leisten kann. Wasser sparen, Müll trennen, Fahrrad statt Auto - es geht darum, verantwortungsvoll zu handeln, sodass wir unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft bieten können. Die Vorstellungskraft eines Vaters zeigt, wie sein ungeborenes Kind ihn zu nachhaltigem Handeln bewegt. glaubanmorgen"Die Zukunft wird für alle herausfordernd. Wir werden unsere Handlungen überdenken müssen, nach Alternativen suchen, uns selbst herausfordern und - daran wachsen. Es geht dabei nicht nur um Verzicht, sondern auch um Chancen und Entwicklung. Glauben wir an morgen",so Mario Stadler, Head of Group Brand Management der Erste Group.Umsetzung in bewährter BesetzungFür die kreative Umsetzung des Films zeichnet auch dieses Jahr wieder Jung von Matt DONAU verantwortlich. Kreativdirektor und Managing Partner Werner Singer: "In den letzten Jahren hatten unsere Filme ganz klar einen Fokus: Glauben wir an uns. Dieses Jahr erweitern wir diesen Gedanken: Glauben wir an uns - und an morgen. So wie unser Vater Jakub, der sich jeden Tag seinen Entscheidungen stellt, um die Welt so gut wie möglich für seine Tochter vorzubereiten und es nicht erwarten kann, sie endlich zu treffen."Die Animation ist erneut Passion Pictures aus London zu verdanken. Das Studio hat bereits in den Vorjahren die fantasievollen Welten der Erste Group-Weihnachtsgeschichten umgesetzt. Gemeinsam mit dem Regisseur Mark Waring wurde dieses Jahr eine Fantasiewelt geschaffen, die sich am Stop-Motion Stil orientiert und der Realität trotzt. Die Musik stammt von Soviet Science. Die Lyrics des Liedes, das durch die Geschichte trägt, stammen von Andreas Putz, Managing Partner und Gründer von Jung von Matt DONAU.Eine weihnachtliche ErfolgsgeschichteNach Igel Henry (https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM) (2018), Hummel Hanna (https://www.youtube.com/watch?v=HEVimVj5K9U) (2019) und dem Komponist Edgar (https://www.ots.at/redirect/youtube64) (2020) veröffentlicht die Erste Group gemeinsam mit Jung von Matt DONAU und Passion Pictures bereits den vierten internationalen Weihnachtsfilm. Die Benchmark liegt hoch: Denn zusammen wurden die bisherigen Weihnachtsfilme mehr als 200 Millionen Mal gesehen und durch mehr als 50 Awards ausgezeichnet.Credits:Client: Erste Group Bank AG- Head of Group Brand Management: Mario Stadler- Advisor: Martin Radjaby-Rasset- Group Brand Management: Daniel Ratzenböck, Juraj FlimelAgency: Jung von Matt DONAU- CD: Andreas Putz, Mike Nagy, Werner Singer- Copywriter: Andreas Kadenbach- Art Director: Werner Singer, Andreas Kadenbach- Beratung: Katharina Höller, Katharina HinterkörnerProduction: Passion Pictures (UK)- Director: Mark Waring- Animation Director:- Executive Producer: Belle Palmer- Head of Production: Mike Turoff- Producer: Paige Sullivan, Daisy Holland- Head of CG: Jason Nicholas- VFX Supervisor: Dave Walker- CG Supervisor: Alex Holman- Head of animation: Aldo Gagliardi- Head of art department: Christian MillsMusic: Soviet Science- Composer: Scuta Salamanca- Sound Design: Soviet Science- Lyrics: Andreas Putz (Jung von Matt DONAU)Post Production: Coffee & TV- Colourist: Katie Dimmock- Producer: Shannen WardMedia Agency: Wavemaker, Sabine Binder-WesselyLinks zum believeintomorrow Spot:- Erste Group-Webseite (http://www.erstegroup.com/xmas)- Facebook (https://www.ots.at/redirect/facebook62)- YouTube (https://youtu.be/VWJ-owque-Y)- Twitter (https://twitter.com/eb_spk)Der neue Weihnachtsfilm der Erste Group Jetzt ansehen (http://www.erstegroup.com/xmas)Pressekontakt:Erste Bank Corporate CommunicationsAm Belvedere 1, 1100 WienChristian Hromatka, 050100- DW 13711,E-Mail: christian.hromatka@erstegroup.comOriginal-Content von: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133029/5077277