München (ots) -- Neue Single des deutsch-italienischen Sängers als Ode an seine Mutter- Musikalisch unterstützt von Sarah Engels- Pietro Basile X Sarah Engels "Mama" ist ab 19. November 2021 digital auf allen Kanälen erhältlich"Mama" heißt der brandneu aufgelegte Song des Sängers Pietro Basile. Allein in diesem Wort stecken für ihn unglaublich viele Emotionen. Das Lied widmet er nicht nur seiner eigenen, sondern allen Müttern auf dieser Welt. Gesanglich unterstützt wird er dabei von Sarah Engels."Du bist immer für mich da, seit dem allerersten Tag" heißt es in den ersten Zeilen der wunderschönen und ergreifenden Ballade von Pietro Basile. Eine Duettpartnerin war für ihn schnell klar und gefunden: Sarah Engels verleiht dem Lied die zusätzliche Portion Emotionen. Nicht nur harmonieren die Stimmen der beiden exzellent, Sarah Engels kann das Gefühl, selbst eine Mutter zu sein, in jede Zeile des Songs legen.Vor bereits fünf Jahren hatte Pietro Basile den Titel für seine Mutter geschrieben. Heute ist er der Meinung, dass es als Duett noch besser funktioniert. "Mama" wurde neu arrangiert und teilweise umgetextet. Die neue Version wird nun auf Deutsch und Italienisch gesungen. Als Produzenten fungieren Ivo Moring (u.a. Savage Garden, Sarah Connor) und Mirko von Schlieffen.Für Sarah Engels ist es bereits das zweite Duett mit Pietro Basile, 2019 erschien ihre gemeinsame Single "Ich liebe nur dich", die es auf knapp zehn Millionen Streams auf Spotify und über 18 Millionen Klicks auf Youtube brachte. "Damals war schon klar, dass wir irgendwann wieder zusammen singen würden", sagt der Singer-Songwriter aus München."Mama" von Pietro Basile und Sarah Engels erscheint am 19. November 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Sony Music.