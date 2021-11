Ismaning (ots) -Die Constantin Entertainment wächst weiter und verstärkt den Bereich Show am Standort Köln ab Januar 2022.Die versierte TV-Produzentin Susen Schadwinkel wechselt zu Constantin Entertainment. Sie war in der Vergangenheit für große Produktionsfirmen wie Endemol Shine Germany, RedSeven Entertainment, Brainpool TV und Kimmig Entertainment tätig. Dort verantwortete sie unter anderem Shows wie "Big Bounce - Die Trampolin-Show", "Alle gegen Einen", "Big Performance - Wer ist der Star im Star?", "Das große Sat.1-Promiboxen" und "Der Deutsche Comedypreis", "Queen of Drags" mit Heidi Klum und die "ProSieben Promi-Darts-WM".Matthias Alberti, Otto Steiner, Jochen Köstler und Onno Müller (Geschäftsführer Constantin Entertainment): "Susen Schadwinkel zählt zu den besten Fernsehmacherinnen in Deutschland und ist eine anerkannte Showexpertin. Es ist uns gelungen, Susen Schadwinkel mit unserer inhaltlichen Strategie zu überzeugen - darüber freuen wir uns sehr. Mit ihrer Erfahrung wird sie für die Constantin Entertainment und das Team eine wertvolle Bereicherung sein. Sie wird als gleichberechtigte Produzentin ihren Bereich inhaltlich unabhängig verantworten."Susen Schadwinkel: "Shows zu produzieren ist meine absolute Leidenschaft! Dass Constantin Entertainment in Köln genau diesen Bereich ausbauen möchte, passt perfekt! Ich freue mich sehr auf spannende Aufgaben in einer kreativen, unabhängigen Produktionsfirma und auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern und Produzenten Otto Steiner, Matthias Alberti, Onno Müller und Jochen Köstler."Über Constantin EntertainmentConstantin Entertainment gehört zu den erfolgreichsten unabhängigen TV-Produktionsfirmen in Deutschland und Europa. Das 2001 gegründete Unternehmen mit seinen 300 Mitarbeiter*innen und mit Produktionshäusern in München, Köln und Warschau ist eine Tochter der Constantin Film. Unter der Leitung der Geschäftsführer Otto Steiner, Onno Müller, Jochen Köstler und Matthias Alberti zeichnet sich Constantin Entertainment durch innovative und hochwertige Programme aller Genres aus. Ob Primetime-Show, Comedy, Fiction, Scripted Reality oder Doku-Soap - Constantin Entertainment arbeitet als unabhängiger und kompetenter Produktionspartner mit privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern sowie Streaming-Plattformen eng zusammen. Zu den bekanntesten Produktionen zählen: "LOL: Last One Laughing" (prime video), "Darf er das - Die Chris Tall Show" (RTL), "Shopping Queen" (VOX), "K11 - Die neuen Fälle" (Sat.1), "Wer ist das Phantom?" (ProSieben) und "Genial daneben" (Sat.1).Für Rückfragen:Constantin FilmPresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: presse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Entertainment, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52852/5077332