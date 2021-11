DJ Jungheinrich baut neues Werk in Tschechien

FRANKFURT (Dow Jones)--Jungheinrich erweitert seine Produktionskapazitäten mit einem neuen Werk im tschechischen Chomutov. Ab 2023 sollen hier vor allem sogenannte Schubmaststapler gefertigt werden, mit denen sich schwere Lasten in Hochregale heben lassen. Der Bau wird mit rund 60 Millionen Euro veranschlagt, wie Jungheinrich in Hamburg mitteilte. Mehr als 350 neue Arbeitsplätze werden voraussichtlich entstehen.

Die aktuelle Schubmaststaplerproduktion im Werk Norderstedt soll nach und nach an den neuen Standort Chomutov verlagert werden. Die in Norderstedt freiwerdenden Kapazitäten will Jungheinrich für anderweitiges Wachstum nutzen.

November 19, 2021 04:38 ET (09:38 GMT)

