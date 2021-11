Eine Beteiligung an der Peritos GmbH erweitert das Angebot von Ecclesia im Großschadenbereich. Zudem wird API Assekuranz ab 2022 von Ecclesia übernommen. Die Ecclesia Gruppe übernimmt zum 1. Januar 2022 die API Assekuranz Partner der Industrie Versicherungsmakler GmbH (API Assekuranz) in Beckum. Geschäftsführender Gesellschafter der API Assekuranz ist Harald Vollgraf.Erweiterung der Dienstleistungen im GroßschadenmanagementDurch eine Minderheitsbeteiligung an der Peritos GmbH erhöht die Ecclesia ...

