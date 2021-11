DJ Bankenchefs werben für europäische Kapitalmarktunion

FRANKFURT (Dow Jones)--Chefs mehrerer Banken haben mit Nachdruck Fortschritte bei der europäischen Kapitalmarktunion gefordert. "Wir brauchen die Kapitalmarktunion eher früher als später" sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, beim European Banking Congress in Frankfurt.

Er verwies auf die massiven Investitionen, die für die digitale und grüne Transformation in Europa erforderlich seien, für die selbst die Bilanzen aller Banken zusammen nicht reichten. "Die grüne Transformation wird es nur mit einer Kapitalmarktunion geben", sagte er.

"Es gibt eine große Transformation in der Wirtschaft und deshalb brauchen wir die Kapitalmarktunion, da gibt es keinen Zweifel", sagte Commerzbank-Vorstandschef Manfred Knof auf derselben Veranstaltung. Dabei gehe es nicht um die Banken, sondern um die Wettbewerbsfähigkeit Europas.

Europa würde von Fortschritten bei der Kapitalmarktunion profitieren, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende der französischen Großbank BNP Paribas, Jean Lemierre. "Angesichts der schieren Größe der notwendigen digitalen und grünen Agenda" spiele die Finanzwirtschaft eine zentrale Rolle, diese Mittel, die in Europa reichlich vorhanden seien, zu mobilisieren.

Sewing warnte, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas ohne einen einheitlichen Kapitalmarkt gefährdet sei. "Schauen Sie sich Biontech an: Der Impfstoff wurde hier in Deutschland entwickelt, der Börsengang fand in New York statt", sagte er. Technologie, die aus Europa komme, müsse auch in Europa finanziert werden können. "Wenn die Finanzierung irgendwo anders stattfindet, dann sage ich Ihnen, wird die Technologie irgendwann auch woanders sein".

November 19, 2021

