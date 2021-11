Trotz des "Key Man Risks" bei Tesla, hat Elon Musk eine unvergleichbare Fangemeinde hinter sich. Warum ist das so? Sandra Navidi zeichnet bei w:o TV ein Porträt eines absoluten Genies und Disruptors.

Anfang November ließ Tesla-Chef Elon Musk bei Twitter über Aktienverkäufe abstimmen, um so mehr Steuern zu zahlen. Seitdem hat die Tesla-Aktie 17 Prozent an Wert verloren. Wie kommt so ein Verhalten an der Wall Street an? Im Interview mit w:o TV-Anchorman Martin Kerscher zeichnet die Bestseller-Autorin Navidi ein Porträt eines Mannes, der als Regelbrecher Innovationen schafft.

Video: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014