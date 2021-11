Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio befinden sich aktuell 16 Positionen, 11 davon liegen per Redaktionsschluss im Plus. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf über 61 Prozent Buchgewinn.

Ein Engagement aus unserer Empfehlungsliste wurde uns gestern im späten Handel ausgestoppt. Zwei Positionen haben diese Woche ihre Zielkurse erreicht. Bei insgesamt drei Engagements ist es Zeit die Stoppkurse anzupassen. Betroffen sind die Aktien von BANCO BILBAO, QUALCOMM, ENERGIEKONTOR und HAMBURGER HAFEN. Lesen Sie die Details in unserer Stop&Go Meldung.

Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt, repräsentiert durch die großen Indizes. Der DOW JONES konnte diese Woche keine neuen Allzeithochs erreichen. Besser präsentieren sich der NASDAQ100 und das deutsche Börsenbarometer. Als der DAX am Montag die Marke von 16.100 Punkte überwinden konnte, ging es zügig bis auf das neue Allzeithoch bei 16.290 Punkten. Der NASDAQ100 hüpfte gestern auf ein neues Allzeithoch. Im Chartvergleich sieht das so aus:

Fazit: Die Jahresendrally läuft, der DAX und der NASDAQ100 gehen voran.

Es gilt weiter einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht jedem Kurs hinterher zu rennen. Wir schreiben Ihnen hier, bei welchen Werten und zu welchen Kursen der Einstieg auch jetzt noch opportun erscheint.

Empfehlungsliste

In dieser Woche hat die Performance in unserer Empfehlungsliste einen kleinen Dämpfer erhalten. Hintergrund sind Kursrücksetzer bei zwei spekulativen Positionen. Dafür gab es bei zwei anderen Engagements neue Allzeithochs, die Einzelheiten:

ENERGIEKONTOR | Bei unserem Primus aus der Branche der erneuerbaren Energien besteht gleich zwei Mal Handlungsbedarf. Nach dem Kurssprung über die 80 Euro erhöhen wir unseren Zielkurs auf 90 Euro. Gleichzeitig passen wir den Stoppkurs auf 58 Euro an. Sollte der Kurs wider Erwarten bis dorthin zurückkommen, sichern wir mit dem neuen Absicherungslimit eine Rendite von 185 %.

HAMBURGER HAFEN | Wir haben die Aktie aus Hamburg seit etwa zweieinhalb Monaten in unserer Empfehlungsliste. Der Wert ist keine Rakete, aber ein solides Investment mit Substanz. Inzwischen notiert das Papier rund 9% im Gewinn. Auch wenn es noch etwas früh erscheint, wir ziehen jetzt ein Stopp-Limit über Einstand ein, damit wir bei diesem Engagement nicht mehr in die Verlustzone rutschen können.

BANCO BILBAO | Das spanische Geldinstitut wurde uns gestern ausgestoppt. Nachdem die letzten Quartalszahlen noch sehr positiv vom Markt aufgenommen wurden gab es in den letzten Tagen eine unerwartet kräftigen Abwärtsschub, allein gestern rund 6%. Im Chart sieht das so aus:

Unsere Schmerzgrenze wurde erreicht. Hintergrund sind unter anderem Sorgen wegen es relativ hohen Türkeianteils der Bank. Wir halten das Papier weiter für aussichtsreich, warten jetzt aber erst mal eine Stabilisierung des Kurses ab.

QUALCOMM | Das der Kurs des US-Chipherstellers nach dem Sprung vor zwei Wochen ein weiteres Mal so kräftig zulegen kann, hat auch uns überrascht. Im Chart sieht der neuerliche Hüpfer so aus:

Schon gestern hat mein Kollege Georg Sures das Kursziel auf 200 US-Dollar angehoben. Heute setzen wir auch den Stoppkurs um 20 US-Dollar nach oben. Das neue Absicherungslimit lautet: 158,40 US-Dollar. Bei diesem Engagement zeigt sich in besonderem Maße, wie erfolgreich es sein kann einen Nachkauf zu tätigen, um den Einstiegskurs zu verbilligen.

BYD | Seit letzter Woche haben wir einen Limitkauf bei 31,80 Euro für die Aktie des chinesischen Mischkonzern im Markt liegen. Hintergrund der Empfehlung ist die erfolgreiche Strategie des Unternehmens im Bereich der e-Mobilität. Das empfohlene Limits ist noch nicht erreicht worden, weshalb der Wert noch nicht in die Empfehlungsliste aufgenommen wurde. Hier ist weiterhin Geduld gefragt. Lassen Sie das Kauflimit bitte im Markt.

