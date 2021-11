LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Investitionen in erneuerbare Energielösungen zögen an, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Partnerschaften von TotalEnergies belegten, dass die Branche daran interessiert sei, Geld in Technologien zur Einsparung von Kohlenstoff-Emissionen zu stecken./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2021 / 12:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2021 / 12:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

