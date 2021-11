Die Nachricht vom Teil-Verkauf der Tochter FraSec Luftsicherheit GmbH (anfangs 26 %) an einen neuen strategischen Partner schmeckt den Börsianern nicht so ganz. Eine Übergabe weiterer 25 % wird schon anvisiert. Die Transaktion steht im Zusammenhang mit einer generellen Änderung bei der Aufsicht über private Passagierkontrolle. Die FRAPORT-Aktie verliert am Vormittag 5,0 % auf 59,22 €.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



