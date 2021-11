FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Auch wenn der Konzern nach der Fusion noch in den Kinderschuhen stecke, habe er doch im ersten Geschäftshalbjahr eine starke operative Marge im zweistelligen Prozentbereich erzielt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei gut möglich, dass dies auch nachhaltig so bleibe - und stärke ihn in seiner Zuversicht für die Aktie./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2021 / 06:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

