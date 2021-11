Gestern kam es wie erwartet. Die türkische Zentralbank senkte den Leitzins für die Türkei von 16 auf 15 Prozent. In den Wochen zuvor war er bereits von 19 auf 16 Prozent gesenkt worden. Gleichzeitig ist die Inflation in der Türkei in den letzten Monaten immer weiter gestiegen auf inzwischen 19,89 Prozent. Damit sehen wir in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...