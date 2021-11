(shareribs.com) Chicago / Frankfurt 19.11.2021 - Mais und Sojabohnen zeigen sich im elektronischen Handel etwas leichter. Weizen bleibt fest. Die Aktienmärkte tendieren uneinheitlich, in Asien überwiegen negative Vorzeichen. Im deutschen Handel verbessern sich KWS Saat und Wacker Chemie.Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich derzeit uneinheitlich. Im bisherigen Wochenverlauf kletterten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...