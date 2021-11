Die Ölpreise sind am Freitag wegen neuer Corona-Ängste deutlich unter Druck geraten. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 78,75 US-Dollar. Das waren 2,49 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,34 Dollar auf 76,67 Dollar. Damit lagen die Preise so tief wie seit Anfang Oktober nicht mehr.Für Verunsicherung sorgte ein Stück weit, dass Österreich wieder in einen Corona-Lockdown geht. Das weckte ...

