Köln (ots) -Der Markt für Bio-Lebensmittel boomt. Es gibt sie mittlerweile in jedem Supermarkt. Ihr Kauf verspricht Umwelt- und Tierschutz. Für die Landwirtinnen und Landwirte sind die Auflagen komplex. Doch sind die meist teureren Lebensmittel tatsächlich besser? Kann, wer Bio kauft, dem grünen Siegel der EU oder den Logos der noch anspruchsvolleren Verbände wie Naturland, Bioland oder Demeter vertrauen?ARD-Autor Jörn Klare hat zu diesen Fragen recherchiert und selbst gekaufte, bio-zertifizierte Tomaten, Eier und Gurken zu ihrem Herkunftsort zurückverfolgt. 'Alles Bio? - Doku über die Kontrolle ökologischer Lebensmittel' heißt das ARD radiofeature, das ab Mittwoch, 24. November 2021, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Allein im vergangenen Jahr stieg der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln um 23 Prozent. Laut der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie soll ihr Anteil in den nächsten zehn Jahren um das Sechsfache steigen. Ökologische Landwirtinnen und Landwirte, die zum Wohle der Umwelt unter anderem auf viel Chemie verzichten, werden in der Regel wesentlich strenger kontrolliert als ihre konventionell arbeitenden Kolleg:innen. Aber reichen die Kontrollen bei steigendem Bedarf?Der Autor begleitet eine Kontrolleurin bei ihrer Arbeit und besucht im Anschluss die Erzeugerhöfe in der Lüneburger Heide, im spanischen Almeria und der Mecklenburgische Seenplatte. Der Bauer der köstlichen Tomaten würde den kleinen, vierhundert Jahre alten Familienbetrieb wegen der vielen Auflagen und Überprüfungen lieber heute als morgen aufgeben. Der Legebetrieb mit seinen 3.000 Hennen pro Stall öffnet seine Türen nur zögerlich. Und die Laboruntersuchung der Gurke liefert noch vor der Abreise nach Andalusien ein Ergebnis, das misstrauisch macht.Auf der Suche nach möglichem Betrug trifft der Autor auf eine Branche in Angst vor einem Skandal.Jörn Klare lebt in Berlin und schreibt Sachbücher, Theaterstücke und Features, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. Für das ARD radiofeature entstand zuletzt 'Legal Highs - Ein Feature über Drogen im Onlinehandel' (NDR 2020).Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:MDR Kultur Mittwoch, 24. November 2021, 22:00 UhrSWR 2 Freitag, 26. November 2021, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 27. November 2021, 13:05 UhrSR 2 KulturRadio Samstag, 27. November 2021, 17:04 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 27. November 2021, 18:05 UhrNDR Info/Special Sonntag, 28. November 2021, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 28. November 2021, 13:04 Uhrhr2-kultur Sonntag, 28. November 2021, 18:04 UhrRedaktion: Christiane Glas (NDR)Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD radiofeature 2021.