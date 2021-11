Die Kryptotechnologie Blockchain kommt in der Kunstwelt an. Auf Messen wird Kryptokunst ausgestellt und auf Auktionen für Millionen verkauft. Experten sprechen vom Beginn einer neuen Epoche. Auf flimmernden iPads laufen kurze Sequenzen von Männern, die auf Bushaltestellen klettern. Auf ihnen sind bunte Flecken von Ölfarben, die sich bewegen. Es wirkt wie eine Verschmelzung der digitalen und der klassischen Kunst. Die Bildschirme befinden sich an einer Wand auf einem Messestand auf der Art Cologne, neben opulenten Werken etablierter Künstler. Einige gehen daran vorbei, andere bleiben...

Den vollständigen Artikel lesen ...