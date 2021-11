DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

TLG IMMOBILIEN AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.12.2021 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



19.11.2021 / 15:05

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TLG IMMOBILIEN AG BERLIN ISIN DE000A12B8Z4

WKN A12B8Z ISIN DE000A3MQBZ8

WKN A3MQBZ8 Berichtigung der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021

Der letzte Absatz unter Ziffer III.5 (Weitere Angaben zur Einberufung - Verfahren für die Stimmabgabe durch die Aktionäre) der am Donnerstag, den 18. November 2021, im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 28. Dezember 2021 wird wie folgt berichtigt: 'Die Abgabe von Stimmen per Briefwahl ist auf die Abstimmung über die in der Einberufung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf etwaige Abstimmungen über vor der Hauptversammlung seitens der Gesellschaft als eine Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz, als Gegenantrag nach § 126 Abs. 1 Aktiengesetz oder als Wahlvorschlag nach § 127 Aktiengesetz bekannt gemachte Beschlussvorschläge von Aktionären beschränkt. Eine Stimmabgabe per Briefwahl zu Tagesordnungspunkt 2 gilt auch für einen angepassten Gewinnverwendungsvorschlag infolge einer etwaigen Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien.' Berlin, im November 2021 TLG IMMOBILIEN AG Der Vorstand

19.11.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de