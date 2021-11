Sydney (ots/PRNewswire) -FP Markets ist stolz zu verkünden, dass das Unternehmen 2021 zum zweiten Mal in Folge von FxScouts - und deren Schwestermarken TradeForexSA und FxAustralia - als Best FX Broker Australia (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-crowned-as-best-fx-broker-australia-2021/)' ausgezeichnet wurde.Das Jahr 2021 war ein turbulentes Jahr für den CFD-Handel (https://www.fpmarkets.com/what-are-cfds/) und bei der Verleihung dieser Auszeichnung erklärte die Jury: "FP Markets hat eine lange Tradition als Vorreiter unter den australischen Brokern. Mit einer großen Auswahl an fortschrittlichen Handelsplattformen, erstklassiger Liquidität, wettbewerbsfähigen Handelsbedingungen und einem außergewöhnlichen Kundenservice gewinnt FP Markets unsere Auszeichnung als bester FX-Broker Australiens für das Jahr 2021."Nick Twidale, CEO von APAC bei FP Markets, kommentierte: "Es ist großartig, als bester FX-Broker Australiens für 2021 anerkannt zu werden, insbesondere in einem so wettbewerbsintensiven und überfüllten Feld. Wir sind ständig bestrebt, unseren Kunden ein außergewöhnliches Handelserlebnis zu bieten, und der Handel mit FP Markets garantiert unseren Kunden unglaublich enge Spreads, blitzschnelle Ausführung und sofortigen Kundensupport."FP Markets (https://www.fpmarkets.com/)bietet eine Reihe von Handelsplattformen an, darunter MetaTrader 4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), MetaTrader 5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/) und Iress (https://www.fpmarkets.com/iress/). Mit mehreren verschiedenen Kontotypen (https://www.fpmarkets.com/account-types/) und einer Auswahl von mehr als 10.000 handelbaren Instrumenten (https://www.fpmarkets.com/what-you-can-trade-with-fp-markets/)haben Händlern Zugang zu CFDs auf Devisen, Indizes, Rohstoffe, Aktien und Kryptowährungen auf einem Live-Konto (https://portal.fpmarkets.com/register) oder einem Demo-Konto (https://portal.fpmarkets.com/demo/register).FP Markets hat gelernt, dass die Kombination aus gleichbleibend engen Spreads und schneller Ausführung, gepaart mit hochmodernen Plattformen und mehrsprachigem Kundensupport, die wichtigsten Zutaten sind, die Händlern das Vertrauen zum Handeln geben.Hinweise an die RedaktionInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein mehrfach regulierter globaler Forex-Broker mit mehr als 16 Jahren Branchenerfahrung.- FP Markets bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips und einen Leverage von bis zu 500:1*.- Laden Sie FP Markets Mobile App herunter und handeln Sie auch unterwegs über verschiedene leistungsstarke Online-Plattformen wie MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader und Iress.- Der herausragende mehrsprachige 24/7-Service des Unternehmens wurde von Investment Trends als Heimat einiger der zufriedensten Kunden in der Branche anerkannt und wurde von Investment Trends fünf Jahre in Folge mit dem "The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.- FP Markets wurde in drei aufeinander folgenden Jahren (2019, 2020, 2021) bei den Global Forex Awards als "Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.- Zudem wurde FP Markets bei den Global Forex Awards 2021 als "Best Forex Trading Experience in the EU" ausgezeichnet.- Weitere Einzelheiten zu unserem umfassenden Angebot finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692022/FP_Markets_Best.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpgOriginal-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136925/5077879