Als Corona-Profiteur zieht auch die Aktie der Shop Apotheke Europe am heutigen Freitag kräftig an. Rund sieben Prozent Plus stehen bei ihr aktuell zu Buche. Grund für den Run sind die Ängste vor einem neuen Lockdown. Die Papiere stehen indes kurz vor einem extrem starken Kaufsignal. So platzieren sich jetzt Trader.

Den vollständigen Artikel lesen ...