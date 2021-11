Partystimmung bei Standard Lithium Ltd.-Aktionären. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund acht Prozent Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 8,63 USD. Schaltet Standard Lithium Ltd. dadurch in den Hausse-Modus?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund zehn Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 9,50 USD. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

