An der Börse findet der TecDAX derzeit keine klare Richtung. Das Aktienbarometer gewinnt 25 Punkte. Die Investoren am deutschen Aktienmarkt sind zur Stunde weder pessimistisch noch optimistisch gestimmt. Der TecDAX verzeichnete nur einen sehr kleinen Anstieg in Höhe von 0,22 Prozent.

