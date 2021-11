In der Kalenderwoche 46 (15. bis 19. November 2021) kann die Photon Energy N.V. ihre neue sechsjährige 6,50%-Unternehmensanleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) im maximalen Volumen von 50 Millionen Euro vollständig platzieren. Die Anleiheemission stieß sowohl bei den bestehenden Anleihegläubigern des Unternehmens, die im Rahmen des Umtauschangebots für die Photon Energy-Anleihe 2017/22 bereits ein Volumen in Höhe von 21,28 Mio. Euro getauscht hatten, als auch bei zahlreichen neuen privaten und institutionellen Investoren auf hohe Nachfrage, so dass die Emission deutlich überzeichnet war. Die Insolvenzquote der im Insolvenzverfahren befindliche Joh. Friedrich Behrens AG soll voraussichtlich auf 50% bis 75 % steigen. Zuletzt war eine Quote von 40% bis 65% vorgesehen. Grund für die voraussichtliche Erhöhung der Insolvenzquote sind die fortgeschrittenen Verhandlungen mit der BeA GmbH, die womöglich eine zusätzliche Kaufpreiszahlung in Höhe von 3 bis 4 Mio. Euro ergeben. Zudem habe sich nach Angaben des Sachwalters die Summe der potenziell zu berücksichtigenden Forderungen reduziert.

Zwischen dem 03. und 07. Dezember 2021 sind die Anleihegläubiger der drei ausstehenden Eyemaxx-Anleihen zu einer Abstimmung ohne Versammlung aufgerufen. In erster Linie soll es dabei um die Wahl des gemeinsamen Gläubigervertreters gehen, zur Wahl stehen dabei Gustav Meyer zu Schwabedissen (mzs Rechtsanwälte) sowie die One Square Advisory Services S.a.r.l. ...

