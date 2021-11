DJ J&J hält eigene Medikamenten-Pipeline für unterschätzt

Von Josh Nathan-Kazis

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenige Tage nach der Ankündigung, sich von seiner Consumer-Health-Sparte zu trennen, weist Johnson & Johnson Anleger darauf hin, dass die Wall Street das Wachstumspotenzial seines Pharmageschäfts dramatisch unterschätzt. Auf einem Investorentag erläuterte das Unternehmen eine Medikamentenpipeline, die nach eigenen Angaben im Jahr 2025 zu einem Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar in der Pharmasparte führen wird.

Das ist deutlich mehr als die 55,4 Milliarden Dollar, die Analysten laut Factset in diesem Jahr für die Sparte erwarten. "Die größte Diskrepanz besteht bei den neuesten Produkten, die auf den Markt kommen werden", sagte der neue CEO des Unternehmens, Joaquin Duato, am Ende der Präsentation. "Das ist der Punkt, an dem wir sehen, dass viele von Ihnen diese Produkte nicht oder nicht angemessen modellieren."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2021 11:07 ET (16:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.