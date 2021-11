Köln (ots) -. Thomas Drach, 61, und sein niederländischer mutmaßlicher Komplize sollen sich vom 1. Februar an vor dem Kölner Schwurgericht wegen mehrerer Raubüberfälle verantworten. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) aus Justizkreisen erfuhr, hat die 21. Große Strafkammer bisher 55 Verhandlungstage angesetzt. Laut zwei Anklagen der Kölner Staatsanwaltschaft soll der verurteilte Entführer des Tabak-Millionärs und Soziologen Jan-Philipp Reemtsma zwischen März 2018 und November 2019 vier Überfälle auf Geldboten in Köln, Limburg und Frankfurt/Main begangen haben. Dabei soll er zwei Security-Mitarbeiter angeschossen und lebensgefährlich verletzt haben.Bei dem letzten Raubzug auf eine Ikea-Filiale in Frankfurt soll er laut Staatsanwaltschaft einen Revolver benutzt haben, den er ein Jahr zuvor einem Wachmann bei dem Überfall auf einen Globus-Markt in Limburg abgenommen haben soll. Bei den vier Raubüberfällen soll Drach mehr als 232.000 Euro erbeutet haben. Die Staatsanwaltschaft Köln hat ferner die Verhängung der Sicherungsverwahrung für den mehrfach vorbestraften Hauptangeklagten beantragt.Drachs Verteidiger Andreas Kerkhof sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", die Beweislage sei "sehr dünn". Insbesondere im Fall Limburg seien die Vorwürfe "konstruiert".Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5077982