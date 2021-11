Das ist mal ein echter Hammer. So vermeldete der Pharma-Konzern Bayer eine neue strategische Partnerschaft. Der neue Partner an der Seite Bayers ist kein geringerer als Microsoft! Gemeinsam wollen Bayer und Microsoft die Digitalisierung und vor allem die Wertschöpfungskette für Lebensmittel voranbringen. Gerade die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig stabile Lieferketten sind, so Bayer-Vorstand Liam Condon.

Bei der Partnerschaft konzentrieren sich beide Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen. Bayer wird seine Erfahrung im Agrarbereich einbringen und seine Plattform für digitale Landwirtschaft, während Microsoft Azure neue digitale Lösungen entwickeln. An der Börse ...

