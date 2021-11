Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag nach der Ankündigung eines erneuten Lockdown in Gesamtösterreich mit massiven Kursverlusten beendet. Der heimische Leitindex ATX, der zunächst noch freundlich in den Handelstag startete, sackte um 3,08 Prozent auf 3.711,22 Einheiten ab. Auch der breiter gefasste ATX Prime verlor 2,96 Prozent auf 1.868,61 Zähler. Die Kursverluste erfolgten auf breiter Front, ...

