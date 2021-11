Dass sich mit NFT viel Geld machen lässt, hat sich in Film-Branche herumgesprochen. Studios und Filmemacher schmieden lukrative Pläne und es gibt den ersten Rechtsstreit: Miramax verklagt Tarantino. Auch die Film-Branche will vom Milliardengeschäft um NFT profitieren. Digitale Sammelstücke diverser Kultfilme wie der "James Bond"-Reihe sind bereits auf dem Markt. Nun will auch Quentin Tarantino ins Geschäft einsteigen und NFT von "Pulp Fiction" verkaufen - des Films aus dem Jahr 1994, der ihn zum Star-Regisseur machte. Mehr zum Thema NFT-Basiswissen im Überblick: Alles zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...