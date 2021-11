Aktuell finden in Rotterdam schwere Straßenschlachten zwischen Corona-Demonstranten und Polizeikräften statt. Die Polizei ist zwar zahlenmäßig in der Unterzahl, doch es kommen auch Polizeihubschrauber zum Einsatz. Stellenweise sind in Rotterdam Autos in Brand gesetzt worden. Zur Anzahl der Verletzte...

Den vollständigen Artikel lesen ...