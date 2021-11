Besonders in Deutschland stand der Donnerstag voll und ganz im Zeichen von Corona. Erneut gab es neue Rekordstände bei den Infektionszahlen zu beklagen und in der Politik wurde ein neuer Kurs für die Pandemie festgesetzt. Erfreulich für die Anleger von BioNTech: Impfungen spielen weiterhin eine sehr große Rolle.So sollen nun bis Jahresende nach dem Willen der Regierung 27 Millionen Booster-Impfungen verabreicht werden, was ein mehr als ambitioniertes Ziel ist. BioNTech (US09075V1026) steht selbstredend gerne bereit, hier mit Impfdosen auszuhelfen, was sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...