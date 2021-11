Der Kurs des Ethereum-Konkurrenten Avalanche hat in dieser Woche einen Hochstand erreicht, nachdem bekannt geworden war, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte ein Partnerschaftsabkommen mit Ava Labs geschlossen hat. Deloitte ist eines der vier größten Beratungsunternehmen der Welt. Es liefert Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung und zählt 90 Prozent der Unternehmen aus den Fortune 500 zu seinen Kunden. Jetzt arbeitet Deloitte mit dem Avalanche-Entwickler Ava Labs zusammen, um die Avalanche-Blockchain in der neuen Katastrophenhilfe-Plattform "Close As You Go" (CAYG) einzusetzen, die die ...

