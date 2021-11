New York (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft umfasst die Einführung der neuen Kategorie TIME100 Companies Metaverse presented by Galaxy Digital.Als Teil der Partnerschaft hat TIME zugestimmt, erstmals ETH in seiner Bilanz zu akzeptieren und zu halten.Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen"), der weltweit führende Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen für Institutionen, und seine Tochtergesellschaft Galaxy Interactive gaben heute eine einzigartige Partnerschaft mit TIME bekannt, die mit dem Start der neu geschaffenen Kategorie TIME100 Companies Metaverse beginnt, in der Unternehmer vorgestellt werden, die eine virtuelle Zukunft gestalten.Die Partnerschaft zwischen Galaxy und TIME umfasst einen neuen wöchentlichen TIME-Newsletter mit dem Titel "Into the Metaverse", der von Andrew Chow verfasst wird, um die Leser über das schnell wachsende und sich entwickelnde Metaversum zu informieren. Der Newsletter wird die zunehmende Verflechtung unseres physischen und digitalen Ichs untersuchen, Gemeinschaften beleuchten, die in neuen virtuellen Welten entstehen, und sich mit Führungskräften austauschen, die an der Spitze der Veränderungen in Wirtschaft, Innovation und Kultur stehen, die im Metaverse stattfinden."Im Laufe des nächsten Jahrzehnts wird das Metaversum zu einem immer wichtigeren Teil der Weltwirtschaft werden; unsere physischen und digitalen Realitäten sind schon jetzt kaum noch zu unterscheiden", so Mike Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TIME, einer ikonischen Marke, die Innovationen vorantreibt, während wir versuchen, Leser, Kreative und Neugierige in das Metaverse zu bringen und die enormen Veränderungen, die dort stattfinden, zu entmystifizieren."TIME wird über seine neue TIME for Learning-Seite , die im Rahmen der Partnerschaft im Dezember an den Start gehen soll, zusätzliche Bildungsressourcen im Metaverse bereitstellen. TIME wird die umfassende Expertise von Galaxy Digital im Bereich virtueller Welten nutzen, um das Metaversum und sein aufregendes Potenzial für die Zukunft zu erläutern. Dazu gehören auch Erkenntnisse von Sam Englebardt und Richard Kim, General Partners von Galaxy Interactive, einem Angebot von Galaxy Digital, das sich auf Investitionen in Unternehmen konzentriert, die an der Schnittstelle von Inhalten, Finanzen und Technologie tätig sind."Bevor wir das Metaversum aufbauen können, müssen wir es definieren, da das Wort heute für verschiedene Menschen sehr unterschiedliche Bedeutungen hat", so Sam Englebardt. "Gemeinsam mit unseren Partnern bei TIME ist es unser erstes Ziel, ein gemeinsames Lexikon und ein gemeinsames Verständnis für die Idee und die Möglichkeiten zu schaffen, die sich ergeben, wenn wir zu einer zunehmend digitalen Gesellschaft werden und unsere Reise von der physischen zur virtuellen Welt fortsetzen (und beschleunigen)."Getreu seinem Krypto- und Web3-Fokus finanzierte Galaxy Digital diese Partnerschaft mit Ether (ETH) - der nativen Kryptowährung der Ethereum-Blockchain - und ist damit das erste Mal, dass ein großes Medienunternehmen ETH als Zahlungsmittel akzeptiert. Zudem wird das TIME Magazine zum ersten Mal ETH in seiner Bilanz führen. TIME hat Anfang des Jahres damit begonnen, Kryptowährungen als Zahlungsmittel für digitale Abonnements zu akzeptieren, und die Marke expandiert weiter in den Bereich der Kryptowährungen. Im März 2021 bot TIME eine exklusive Serie von drei TIME-Covern als nicht fälschbare Marken bei einer Auktion an, darunter eines der ikonischsten Cover in der 98-jährigen Geschichte von TIME und das allererste Cover, das ausschließlich als NFT gestaltet wurde."Galaxy Digital ist sich des enormen Wachstumspotenzials des Metaversums und des Web3 bewusst, und das Team spielt eine wesentliche Rolle dabei, die traditionelle Welt über diese Entwicklung aufzuklären", so Keith A. Grossman, Präsident von TIME. "Ich bin begeistert, mit solchen Visionären zusammenzuarbeiten und die Macht der Medien und des Metaversums zu kombinieren, um unsere Leser zu informieren und den Weg in eine immersive virtuelle Zukunft zu ebnen."Eintragungen für TIME100-Unternehmen: Metaverse wird ab heute, dem 18. November 2021, bis zum 31. Dezember 2021 geöffnet sein. Weitere Informationen und die Möglichkeit, ein Unternehmen anzumelden, finden Sie im Internet: HIER.Die erste Ausgabe des Newsletters "Into the Metaverse" gibt den Lesern einen Überblick über die Definition des Metaversums und zeigt, warum sie sich dafür interessieren sollten. Um sich für Into the Metaverse zu registrieren, besuchen Sie uns HIER.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein technologieorientiertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen, das Institutionen und Direktkunden eine umfassende Palette von Finanzlösungen für das Ökosystem digitaler Vermögenswerte bietet. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey.Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.Informationen zu Galaxy InteractiveGalaxy Interactive, eine Abteilung von Galaxy Digital, ist eine stufenunabhängige VC-Franchise, die sich auf Investitionen in Unternehmen konzentriert, die an der Schnittstelle von Inhalten, Finanzen und Technologie tätig sind. Unter der Leitung der General Partner Sam Englebardt und Richard Kim gehört Galaxy Interactive seit seiner Gründung im Jahr 2018 zu den aktivsten Videospiel- und Blockchain-Investoren der Welt, mit über 650 Millionen US-Dollar an AUM und Investitionen in mehr als 75 Unternehmen.Informationen zu TIMETIME ist eine globale Medienmarke, die insgesamt mehr als 100 Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreicht. TIME hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichten zu erzählen, die am wichtigsten sind, Gespräche zu führen, die die Welt verändern, und das Verständnis für die Ideen und Ereignisse zu vertiefen, die unsere Zeit bestimmen. Mit einem unvergleichlichen Zugang zu den einflussreichsten Menschen der Welt, dem unermesslichen Vertrauen der Verbraucher weltweit und einer konkurrenzlosen Überzeugungskraft ist TIME eine der bekanntesten Medienmarken der Welt mit renommierten Marken wie den TIME100 Most Influential People, Person of the Year, Firsts, Best Inventions, World's Greatest Places und Premium-Events wie dem TIME100 Summit and Gala, TIME100 Health Summit, TIME100 Next und vielen mehr.HaftungsausschlüsseDie TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.TIME wird über seine neue TIME for Learning-Seite, die im Rahmen der Partnerschaft im Dezember an den Start gehen soll, zusätzliche Bildungsressourcen im Metaverse bereitstellen. TIME wird die umfassende Expertise von Galaxy Digital im Bereich virtueller Welten nutzen, um das Metaversum und sein aufregendes Potenzial für die Zukunft zu erläutern. Dazu gehören auch Erkenntnisse von Sam Englebardt und Richard Kim, General Partners von Galaxy Interactive, einem Angebot von Galaxy Digital, das sich auf Investitionen in Unternehmen konzentriert, die an der Schnittstelle von Inhalten, Finanzen und Technologie tätig sind.Ansprechpartner für Investoren: Elsa Ballard, elsa.ballard@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Steven Wald, steven.wald@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Kontakt für Medienarbeit: Eva Casanova, media@galaxydigital.io, (917) 847-4796Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132443/5078046