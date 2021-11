Bangkok (ots/PRNewswire) -- Nach Abschluss der COP26 stellen sich 50 thailändische Marken der Herausforderung des Klimawandels, indem sie Abfälle reduzieren und ein Umdenken der Verbraucher bewirken.- Auf der Meet-the-Makers-Veranstaltung von THAIGROOVE.COM wird eine Reihe von Produkten aus drei beliebten Kategorien vorgestellt, die einen besseren Weg zur Nachhaltigkeit aufzeigen.Unternehmen auf der ganzen Welt haben erkannt, dass sie sich für den Klimawandel einsetzen müssen. Der Planet und der Geldbeutel profitieren davon, denn die Verbraucher legen Wert auf soziale und ökologische Aspekte, und die Regierungen ergreifen konzertierte Maßnahmen in diesem Sinn. Nehmen Sie mit THAIGROOVE am Green Day teil, an dem 50 umweltfreundliche thailändische Marken zusammenkommen.Die Regierung von Thailand bewirbt ihr Modell Bio-Circular-Green (BCG), ein neues Modell für integratives und nachhaltiges Wachstum, das mithilfe der vielfältigen Stärken des Landes und dank innovativer Technologien den Übergang zu einer wertorientierten Wirtschaft erreichen will. Die dem Handelsministerium unterstellte Abteilung für internationale Handelsförderung ergreift die Initiative: Sie arbeitet mit führenden thailändischen Marken zusammen, damit sich das BCG-Modell bei Produktdesign und Produktionsprozessen durchsetzt. Die auf dem Green Day vorgestellten Produkte, die den BCG-Ansatz berücksichtigen charakterisieren sich durch:B - Bioökonomie: Verwendung umweltfreundlicher Materialien und ein nachhaltiger Produktionsprozess.C - Circular Economy (Kreislaufwirtschaft): Es wird kein zusätzlicher Abfall erzeugt; die Kohlenstoffemissionen reduzieren sich dadurch.G - Grüne Wirtschaft: keine Beeinträchtigung des Ökosystems und damit eine saubere Umwelt.Internationale Einkäufer können den BCG Heroes e-Katalog mit seinen drei Kategorien Möbel und Wohndekoration, Modestoffe und Accessoires sowie Wellness- und Lifestyle-Produkte durchstöbern und über das beeindruckende virtuelle Markenschaufenster von THAIGROOVE.COM dazu beitragen, die Welt zu verändern.Bei den Kunststoffverpackungen dominieren in Thailand zwei Produkte: Plastiktüten und Plastikflaschen. Bis 2027 soll der gesamte Plastikmüll recycelt werden. Die Thailänder verwenden nach wie vor etwa vier Milliarden Plastikflaschen pro Jahr, und es werden Anstrengungen unternommen, um Kreislaufstrategien zu entwickeln.Der Rattan-Stuhl von HOOG wirkt dem Klimawandel entgegen, indem er zur Abfallvermeidung beiträgt. Beim Kaffeerösten bleibt 1 % der Fasern der Bohnen übrig. Ein Kilogramm dieser Fasern (129 Tassen Espresso) sowie 39 gebrauchte Plastiktüten oder 18 Wasserflaschen liefern das Material für den Sitz des HOOG-Stuhls. Das Design ist zwar einfach, aber die Formen und Details sind unverwechselbar.Auch ARTWORK leistet seinen Beitrag: mit seiner Filzkollektion aus Ökoflanell, der zu 100 % aus recycelten Plastikflaschen besteht. Mit der Wahl von Mikrofaserleder anstelle von Tierhaut möchte die Marke ihre Nutzer dazu anregen, etwas für die Erhaltung der Umwelt zu tun.Entdecken Sie weitere grüne Kreationen und Innovationen von Thailands 50 BCG Heroes, die dazu beitragen, diesen Planeten nachhaltiger zu machen. Sie sind am 22. November auf dem Green Day Event sowie auf dem fünftägigen Online Business Matching Event von THAIGROOVE vertreten, nach dem Motto: Be the ChanGe for a better Planet.Zusammen können wir wirklich etwas bewirken. Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Option, sie ist entscheidend für unser Überleben.Besuchen Sie http://www.thaitrade.com um sich anzumelden.Die Welt verändern? Es fängt mit uns an.BCG BetheChanGe THAIBCGHEROESWeitere Informationen finden Sie auf https://www.thaigroove.com/bcgheroes/https://www.youtube.com/watch?v=FZfwbgV_l-0&list=PL7RJiIY66emruPUWKdoXwy0-JZe2QKSpA&index=1&ab_channel=THAIGROOVELogo - https://mma.prnewswire.com/media/1690809/Thaigroove_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1690810/image_5012366_43164669.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1690946/BCG_KV_series_01.jpgPressekontakt:Pavitra PiyasoontrawongProject Directorthaigrooveinfo@gmail.comwww.thaigroove.comOriginal-Content von: THAIGROOVE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158598/5078069