Letzte Woche wieder - wei schon fast üblich - Allzeithoch folgt Allzeithoch. Am Freitag leichtes Innehlaten des Marktes am Verfallstag, scheitern an neuer Rekordmarke und danach leichtes Minus. Und schon verweisen einige auf charttechnische Warnsignale. Das vierte Hindenburgomen in dieser Woche soll auf ein Ende des Bullenmarktes hinweisen. Wem das Hindenburgomen nichts sagt: Kompliziertes Modell, um steigende Nervösität am Markt zu erkennen durch paralleles Auftrete neuer Höchst- und Tiefstkurse im Bullenmarkt. Umstrittenes Signal, aber derzeit zeigen die Diskussionen um überbewertete Techwerte, ...

