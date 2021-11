Wichtige Punkte vorab: Die meisten dieser Unternehmen sind in rasantem Tempo gewachsen. Ihre Aktien sind entsprechend stark gestiegen. Ein Börsencrash kann ihre Aktienkurse attraktiver machen. Gelegentliche Einbrüche an den Börsen sind unvermeidlich. Wer als Aktienanleger auf große langfristige Gewinne hofft, muss diese akzeptieren. Alle paar Jahre ist mit Korrekturen und Abstürzen zu rechnen. Ein Abschwung an der Börse kann beunruhigend sein und es macht keinen Spaß, wenn man plötzlich sieht, dass ...

