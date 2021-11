Schwalbach am Taunus (ots) -Mit der Initiative GemeinsamStärker und der langjährigen Aktion FamilienChancen, die zusammen mit dem FC Bayern München stattfindet, setzt sich Procter & Gamble (P&G) in besonderem Maße für hilfsbedürftige Familien und Kinder ein, die im Alltag vor großen Problemen stehen.Beim diesjährigen RTL Spendenmarathon, der von P&G seit vielen Jahren unterstützt wird, überreichte Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble, einen Spendenscheck in Höhe von insgesamt 800.000 EUR aus den beiden Initiativen an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern".Hinzukommend hat P&G eine komplette Werbeinsel beim RTL Spendenmarathon exklusiv gebucht. Auch dieses Geld kommt der RTL Stiftung und damit den Kindern zugute, die nach einem weiteren Jahr unter den für sie besonders schwierigen Corona-Bedingungen mehr als sonst Unterstützung benötigen.Mehr zur Aktion GemeinsamStärker auf www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker und zu FamilienChancen auf www.for-me-online.de/familienchancenÜber Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Über GemeinsamStärkerGemeinsamStärker führt das Engagement von P&G für das Gemeinwohl in Corona-Zeiten aus dem Jahr 2020 fort. P&G ruft dazu auf, gemeinsam zu handeln und Zeichen des Guten zu setzen - für Nothilfe und Solidarität, gesellschaftliches Engagement, für Gleichstellung und für mehr Nachhaltigkeit. Konkret begleitet P&G insgesamt 21 Leitprojekte und unterstützt diese mit Spendengeldern. Diese Projekte werden jetzt ergänzt durch die Fluthilfe. P&G lädt alle Mitarbeiter*innen, Partner und Interessierte ein, als Teil der GemeinsamStärker-Gemeinschaft selbst aktiv zu werden und durch individuelle Zeichen des Guten für mehr Mitmenschlichkeit im Alltag zu sorgen (www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker).Pressekontakt:UnternehmenskommunikationSulzbacher Straße 4065824 Schwalbach/Ts.Gesche SallandtE-Mail: sallandt.g@pg.comTelefon: +49-174-6346 200Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/5078188