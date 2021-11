Am Donnerstag waren sie alle wieder da. Schlagartig meldeten sie sich wieder zu Wort. Meist ungefragt. Die Rede ist von den Nel-Skeptikern. Immer wenn die Aktie ein wenige in die Knie geht, kommen die Besserwisser und machen die Aktie klein. Doch Nel zeigte sich am Freitag gut erholt. Nach dem Donnerstags-Minus von mehr als 6,5 Prozent ging es Freitag schon wieder mehr als drei Prozent nach oben!

Damit notiert Nel nun schon wieder im Bereich von 1,90 Euro, womit die vor allem psychologisch wichtige Marke von zwei Euro wieder in den Fokus rückt. Hier waren die Kurse in der vorvergangenen Woche nach einem ersten zaghaften Überbieten am endgültigen Ausbruch gescheitert. Doch ...

