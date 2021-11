Beim Mainzer Biotechnunternehmen BioNTech drehte sich in den vergangenen Wochen und Monaten vermeintlich alles um den Corona-Impfstoff. Doch weit gefehlt. Die Forscher arbeiteten genauso fieberhaft an einem mRNA-basierten Wirkstoff zur Bekämpfung von Krebs. Hier kann BioNTech nun erste Erfolge erzielen. Denn die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den sogenannten Fast-Track-Status erteilt. Das heißt:

Das Mittel, an dem BioNTech forscht, ist so wichtig für die Menschheit, dass die Prüfung und Zulassung in einem Schnellverfahren möglich wäre. Derzeit wird der Impfstoffkandidat in einer Phase-2-Studie untersucht, die nun deutlich beschleunigt werden könnte. Falls BioNTech auch hier der Durchbruch gelänge, käme das einer Weltsensation ...

