Nodle ist mit 320.000 mobilen Downloads das größtes Relay-Chain-Netzwerk von Polkadot und tritt in den ersten Polkadot-Crowdloan-Prozess ein, um eine neu veröffentlichte Parachain zu erhalten

Nodle, eines der weltweit größten Ökosysteme für vernetzte Geräte, gab heute seinen Eintritt in Polkadots erste Parachain-Slot-Auktion und Crowdloan bekannt. Nodle bietet über Bluetooth Low Energy (BLE) auf vorhandenen Smartphones die Infrastruktur, Software und Datenzugriff auf das Internet der Dinge (IoTs). Polkadot ist ein Blockchain-Ökosystem, das vor kurzem für Entwickler geöffnet wurde, um ihre Projekte auf ihren Parachains zu registrieren, was den Zugriff auf seine starke native Benutzerbasis und die Interoperabilität mit anderen Blockchains wie Ethereum ermöglicht.

Nodle is a decentralized IoT (Internet of Things) network on Polkadot providing secure, low-cost connectivity, and data liquidity to connect billions of IoT devices worldwide. (Graphic: Business Wire)